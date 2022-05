Európa szinte biztosan vesztese lenne az Oroszországgal szemben tervezett hatodik szankciós csomagnak. Akár a teljes világgazdaság megszenvedné, ha a nyugati országok teljes behozatali tilalmat vezetnének be az Oroszországból származó kőolajra és olajtermékekre - írja a Magyar Nemzet.

Ennek oka, hogy míg az uniós államok többsége az orosz nyersolajat valamilyen módon ki tudná váltani, addig az orosz gázolaj pótlása szinte megoldhatatlan kihívás – figyelmeztetett elemzésében a Vortexa Intézet.

Ennek oka, hogy a globális dízelkínálat nehezen tart lépést a kereslettel. Már a Covid-pandémia előtt is szűkösek voltak a finomítók kapacitásai, a járvány időszakában ráadásul több egység is felfüggesztette működését, ezenkívül Kína is korlátozza a kivitelét.

A mostani kereslet viszont már megközelíti a járvány előtti szintet, ám a globális finomítói kapacitások gyors növelésére nincs érdemi lehetőség, miközben a gázolaj iránti kereslet már közelít a járvány előtti szinthez.

A londoni intézet úgy számol, ebben a világpiaci helyzetben tovább gyorsul az üzemanyagok árának emelkedése. Extrém dráguláshoz vezethet, ha az EU úgy hoz teljes olajembargót Moszkva ellen, hogy nem gondoskodik minden terméknél az alternatív beszerzésekről. Mindez az elérhető kapacitásokat és a jelenlegi világpiaci helyzetet figyelembe véve lehetetlen kihívás.

Az orosz gázolaj és adalék pótlásához mintegy ötven százalékkal kellene növelni az alternatív beszerzéseket. Az amúgy is szűkös kínálat és a fokozódó kereslet újabb drasztikus áremelkedéssel járna az orosz piac kiesésével. A lakosságnak és a gazdaság szereplőinek ez óriási csapás lenne, mivel az így is extrém magas szállítási költségek tovább emelkednének. Szintén nőne a mezőgazdaság önköltsége, így a szűkös globális alapanyagkészletek miatt csúcson lévő árak újabb extrém szintet érnének el.

Az európai tilalom tehát tovább növelné a lakosságra és a vállalkozásokra háruló terheket, és globálisan is tovább gyorsuló inflációt eredményezne.

Borítékolható tehát, hogy egy Oroszországgal szembeni teljes kőolajembargóval az Európai Unió elsősorban magának ártana, de az egész világgazdaságban kedvezőtlen folyamatokat okozna. Ezzel szemben Moszkva láthatóan növeli a szállításait a távol-keleti piacokra, így az sem kizárt, hogy a nyugati országokból érkező bevételek kiesése nem okoz érdemi károkat az orosz gazdaságban.