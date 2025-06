Ukrajna nem tartotta be vállalásait

A génmódosított növények ügye ékes példája annak a politikai elfogultságnak, ahogyan az Európai Unió viszonyul Ukrajnához, figyelmen kívül hagyva az egészségügyi és élelmiszer-biztonsági szempontokat – közölte a Világgazdasággal Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, a Magosz főtitkára. Az Európai Unió és Ukrajna között 2014-ben létrejött társulási megállapodásban.

keleti szomszédunk ugyanis azt vállalta, hogy a génmódosított növényeket (GMO) rövid időn belül kivonja a termeléséből. E vállalás betartására pedig hatékony ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert épít ki.

Ehhez képest – világított rá Cseh Tibor – a vállalásait ezúttal sem tartotta be, a nyugati nyomásra kikényszerített jogszabályok pedig mindig is csak papíron léteztek. A gyakorlatban e téren semmi sem történt. Az uniós csatlakozás érdekében azonban most már konkrét lépéseket is kellene tenniük a GMO-tilalom terén (is), emiatt 2023 augusztusában egy újabb törvényt fogadtak el „az uniós szabályozáshoz való közeledésről”. Ennek – a 2017-es jogszabályukhoz hasonlóan – ismét része lett a GMO-mentesség célkitűzése, azonban a törvény hatálybalépését hosszú évekre elhalasztották.