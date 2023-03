A rendőröknek ráadásul először az albérlet tulajdonosával kellett egyeztetniük, aki nem egyezett bele, hogy betörjék az ajtót, hanem ő ment oda, hogy kinyissa a lakást. Mivel belülről is zárva volt, végül mégis be kellett törniük a lakásba, ahol megtalálták az édesapa és a kisfiú holttestét is.

A maszol.ro alapján a Bors azt írja,

a rendőrség szerint a férfi felakasztotta a kisfiát, majd öngyilkos lett.

Borítókép: illusztráció