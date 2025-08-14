augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

2 órája

Kettős hajótörés a Földközi-tengeren: sok a halott Lampedusa partjainál (videó)

Címkék#hajó#hajótörés#embercsempész#Lampedusa

Kettős hajótörés történt a Földközi-tengeren, Lampedusa közelében, 27 ember vesztette életét. Az embercsempészek zsúfolásig megtöltött csónakokat indítottak útnak Líbiából, amelyek mindkét esetben felborultak. Az olasz parti őrség a helyszínen felfordult csónakokat és a tengerben sodródó holttesteket talált.

MW
Kettős hajótörés a Földközi-tengeren: sok a halott Lampedusa partjainál (videó)

Ez a fénykép egy Frontex hajót ábrázol Lampedusa kikötőjében, egy Szicíliától délre fekvő kis szigeten, 2025. augusztus 14-én

Forrás: AFP

Fotó: AFP

Megrázó katasztrófa történt Lampedusa szigeténél, két migránsokat szállító lélekvesztő szenvedett hajótörést. A zsúfolásig tömött migránscsónakok Líbia partajiról indultak, az utasok összesen közel százan lehettek. Az egyik hajó az út során a tengerbe süllyedt, a vízből a másik hajó fedélzetére menekültek az emberek − adta hírül a Magyar Nemzet.

A túlterhelés következtében a másik lélekvesztő is egyensúlyát vesztette, és 20 kilométerre Lampedusa partjaitól felborult.

Huszonhét személy veszítette életét, az olasz parti őrség munkatársai 60 túlélőt szállítottak a szigetre. Közel húsz személynek nyoma veszett tengeren, az eltűntek keresése folyamatban van. Az elhunytak között egy újszülött és három kisgyerek is van. 

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint a drámai epizód azt bizonyítja, hogy

a migrációt az indulásokkor kell megállítani az észak-afrikai partoknál, az embercsempészetet pedig fel kell számolni.

Matteo Salvini, miniszterelnök-helyettes és a Liga főtitkára is kommentálta az tengeri tragédiát. Együttérzését fejezte ki az elszomorító halálesetek miatt, majd hangsúlyozta minden eszközzel küzdeni kell az embercsempészek ellen, hiszen ők és a befogadást erőltetők a felelősek az elhunytak haláláért. 

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu