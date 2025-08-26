1 órája
Ismét kitört az Etna – a legmagasabb szintű riasztást adták ki
A Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található vulkán hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni.
Láva folyik le az Etna lejtőjén a 2025. augusztus 16-i cataniai kitörés során
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Salvatore Allegra
Hétfőn késő este ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki.
Európa legnagyobb tűzhányója, a Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található Etna hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közlése szerint még nem lehetett megbecsülni a hamuoszlop magasságát.
A légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki. Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van.
A folyamatos megfigyelés alatt álló több mint 3300 méter magas Etna utoljára mintegy két hete, augusztus 10-én tört ki.
