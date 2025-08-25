augusztus 25., hétfő

Kajiki tájfun: több mint félmillió embert evakuálnak Vietnámban

A vietnámi kormány a Kajikit az egy évvel ezelőtt lecsapó Jagi tájfunhoz hasonlította, amely mintegy háromszáz ember életét követelte.

MW
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A vietnámi hatóságok vasárnap este bejelentették, hogy a Kajiki az év eddigi legerősebb tájfunja, amely óránként 166 kilométeres széllökésekkel közelít az ország középső partvidékéhez – írja a Magyar Nemzet a Reuters cikkére hivatkozva.

A vihart a meteorológiai szolgálat „rendkívül veszélyes, gyorsan mozgó tájfunnak” nevezte, amely

  • heves esőzéseket,
  • áradásokat
  • és földcsuszamlásokat

okozhat.

Több mint félmillió ember kitelepítését rendelték el vasárnap a vietnámi hatóságok az ország középső tartományaiból a tájfun miatt, amely hétfő hajnalban érheti el a délkelet-ázsiai ország partjait.

A Kajiki tájfunról készült videókért kattintson ide.

 

