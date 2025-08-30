23 perce
Kisiklott egy személyszállító vonat: hárman meghaltak, kilencvennégyen megsérültek
Hét vasúti kocsi siklott ki, két másik pedig felborult, amikor a vonat Marsza Matrúhból Kairóba tartott.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Három ember meghalt, kilencvennégyen pedig megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat Egyiptom északnyugati részén – közölték a hatóságok, írja az MTI.
A baleset a Földközi-tenger partján fekvő Marsza Matrúh tartományban történt. A vasúti hatóságok közlése szerint hét vasúti kocsi siklott ki, két másik pedig felborult, amikor a vonat Marsza Matrúhból Kairóba tartott.
Az egészségügy-minisztérium közleménye szerint több mint harminc mentővel szállították a sérülteket kórházba.
Kamel el-Vazír egyiptomi kereskedelmi miniszter a helyszínre utazott, és elrendelte egy műszaki bizottság felállítását a baleset okának kivizsgálására – írta a nemzeti vasúttársaság.
Az al-Jum esz-Szabaa egyiptomi hírportál azt írta, hogy pályahiba miatt történt a baleset.
Egyiptom legsúlyosabb vasúti balesete 2002-ben történt, amikor kigyulladt egy utasszállító vonat, és több mint 360 ember életét vesztette.
