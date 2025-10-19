Brazíliában többen meghaltak egy buszbalesetben (videó)

A baleset előző este történt, amikor a busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott – közölte a rendőrség.

A sofőr "rossz irányba hajtott, és nekicsapódott az út szélén lévő szikláknak (...), majd egy homokdűnének ütközött és felborult" – tette hozzá a rendőrség közleményében. A sérültek számát nem erősítették meg.

A sofőr könnyebben megsérült, alkoholszint-vizsgálatnak vetették alá, amely azonban negatív eredményt mutatott. A férfit ezt követően a rendőrségre szállították.

Néhány utas kirepült a járműből, ami arra utal, hogy valószínűleg nem voltak bekötve

– derült ki a rendőrségi közleményből.