Manchesteri terrortámadás: rendőrök lőtték le az egyik áldozatot (videó)

Sir Stephen Watson, a GMP főparancsnoka személyes nyilatkozatában közölte: a jelenleg rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a tettesnél, Jihad al-Shamie-nél nem volt lőfegyver a merénylet idején, és a támadás elhárítása során csak a rendőrök használtak lőfegyvert, annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába.

A hívők bátran szembeszálltak a merénylővel

Watson megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy – jóllehet további vizsgálatokra lesz szükség – az egyik áldozat a rendőrök által a támadás elhárítására tett sürgős akció tragikus és előreláthatatlan következményeként szenvedhetett halálos lőtt sérülést.

A GMP főparancsnoka szerint a kórházban kezelt egyik sérültről is azt állapították meg az orvosok, hogy lőfegyver okozta a sérülését, de az ő állapota nem életveszélyes.

Watson szerint valószínűleg mindketten a zsinagóga bejárati ajtaja mögött álltak, szorosan egymás mellett, miközben a hívők bátran szembeszálltak a merénylővel, hogy megakadályozzák behatolását a zsinagógába.