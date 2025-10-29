Elérte Kubát a rendkívül veszélyes Melissa hurrikán

Kedden Jamaicán végigsöpörve szeleinek sebessége elérte a 300 kilométert óránként, így a Melissa a világ legerősebb trópusi vihara lett 2025-ben az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) adatainak elemzése alapján.

A kubai hatóságok jelentése szerint 735 ezer embert kiköltöztettek otthonukból, főként Santiago de Cuba, Holguín és Guantánamo tartományokban. Hat keleti tartományban a hatóságok „riadóhelyzetet” hirdettek ki.

Haitin, Kubától keletre, a hatóságok elrendelték az iskolák, üzletek és közintézmények bezárását. Jamaicán három ember életét követelte a hurrikán, három másik Haitin, egy pedig a Dominikai Köztársaságban halt meg. A hatóságok korábban arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy az áradások miatt a krokodilok fokozottabb veszélyt jelentenek.