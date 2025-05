Erdő Péter: a magyar bíboros, akit esélyesként emlegetnek a pápai trónra

Erdő Péter, az esztergom–budapesti érsek nemcsak Magyarországon számít ismert és tekintélyes egyházi személyiségnek, hanem a nemzetközi színtéren is komoly szerepet játszik. A 72 éves bíboros, akit még II. Szent János Pál pápa nevezett ki 2003-ban, korábban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöki posztját is betöltötte. Az utóbbi időszakban pedig a brit The Independent forrásai Pietro Parolin vatikáni államtitkár legfőbb kihívójaként emlegetik a pápaválasztáson.

Erdő Péter bíboros továbbra is a pápaválasztás esélyesei között

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A mostani esélylatolgatásokban négy név emelkedik ki a mezőnyből: Parolin mellett Jean-Marc Aveline francia bíboros, Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka, valamint Erdő Péter, aki a konzervatív katolikus hang legfőbb szószólójaként vált ismertté. Az ő teológiai és egyházpolitikai álláspontja markánsan eltér a Ferenc pápa által képviselt reformista irányvonaltól.

Erdő mély Mária-tiszteletéről is ismert: egész papi szolgálatát Szűz Máriának, Jézus anyjának szentelte, és ezt nemcsak spirituálisan, hanem tanításában is következetesen képviseli. A házasság felbonthatatlanságába vetett hitéből fakadóan ellenzi, hogy elvált vagy újraházasodott katolikusok részesülhessenek a szentáldozásban. A migráció kérdésében korábban élesen fogalmazott: a kontroll nélküli befogadást az emberkereskedelem egyik formájaként értékelte.

A nemzetközi fogadóirodák 8 százalék körüli esélyt adnak a magyar bíboros megválasztására. Bár ezzel lemarad az olasz Parolin és a fülöp-szigeteki Tagle mögött, előkelő helyet foglal el a lehetséges utódok rangsorában. Az egyház jövőjéről szóló vitában Erdő Péter neve egyértelműen a hagyományos, konzervatív irányvonalhoz kötődik, amely sok hívő szemében stabilitást és értékvédelmet jelent.

Erdő Péter bíboros utolsó üzenete a konklávé előtt: