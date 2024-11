Jones az elsők közé tartozott, akik afroamerikaiként a hollywoodi szórakoztatóipar csúcsára jutottak és rendkívüli zenei katalógust gyűjtött össze. 1971-ben Jones lett az első afroamerikai, akit az Oscar-gála zenei rendezésével bíztak meg. Elnökök és külföldi vezetők, filmsztárok és zenészek mutatkoztak társaságában. Együtt turnézott Count Basie-vel és Lionel Hamptonnal, lemezeket készített Sinatrának és Ella Fitzgeraldnak, ő szerezte a Gyökerek és az öt Oscarral díjazott Forró éjszakában filmzenéjét, megszervezte Bill Clinton elnök első beiktatási ünnepségét, és dolgozott a világsztárokkal a We Are the World című lemez 1985-ös felvételén.