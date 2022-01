A címvédő Alexa Knierim, Brandon Frazier kettősnek vissza kellett lépnie az amerikai műkorcsolyázó és jégtánc országos bajnokságtól, amely a februári pekingi téli olimpia válogató viadala.

A duó szerda este jelezte, hogy nem tud részt venni az ötkarikás szereplésről döntő versenyen, mivel Frazier elkapta a koronavírust, és rosszul van.

A páros ugyanakkor nem veszítette el esélyét a pekingi indulásra, mivel az olimpiai csapatkijelölő bizottsághoz fordulhatnak, mely felé bizonyítaniuk kell, hogy megfelelő állapotban vannak az ötkarikás szerepléshez. Ez azt jelenti, hogy le kell majd futniuk kűrjüket a bizottság tagjai előtt.

Knierim és Frazier tavaly állt össze - miután előbbi férje és addigi párja visszavonult -, s rögtön meg is nyerték a nemzeti bajnokságot, melynek most is az első számú esélyesei voltak. A viadalon a párosok csütörtökön és szombaton lépnek jégre Nashville-ben.