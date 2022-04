A Volkswagen konszern tulajdonában álló két márka lehetséges F1-es belépéséről a múlt héten többször is írt a nemzetközi sajtó, a VW pedig csütörtökön jelentette be, hogy tovább dolgoznak az Audi és a Porsche szerepvállalásán, amely a tervek szerint 2026-ban következhet be.

Sajtóinformációk szerint az Audi a McLarenhez, a Porsche pedig a Red Bullhoz csatlakozva lépne be az autósport elitkategóriájába.

Izgalmas és fontos hírek ezek a Forma-1 számára

– kommentálta az információkat Verstappen, akinek egészen 2028-ig érvényes a szerződése a Red Bullnál.

Van itt tíz nagyszerű istálló, de ha ilyen nagy márkák csatlakoznak, az mindig pozitív, úgyhogy kíváncsian várom, mit hoz a jövő.

A 2013 óta a Mercedesnél versenyző Hamilton azt mondta, jóval korábban értesült már az Audi és a Porsche F1-es terveiről.

Szerintem nagyszerű, ha új gyártók lépnek be a sportágba, különösen úgy, hogy most is látható, több istállóban megvan a potenciál, hogy topcsapat legyen belőle

– nyilatkozta a 37 éves versenyző.

A Volkswagen eddig még nem szerepelt a Forma-1-ben, de a Red Bull-csapattal már dolgozott együtt, mindenekelőtt a rali-világbajnokságon. Novemberben egy bennfentes annyit árult el: a Volkswagen szerepvállalása elsősorban azon múlik, hogy a Forma-1 teljesíti-e azt a tervét, mely szerint 2026-ra áttér a szintetikus üzemanyagok használatára.

Az érintett csapatok közül a McLaren partnere jelenleg a Mercedes, míg a Red Bull a Honda erőforrását használja.

