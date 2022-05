A tavaly döntős Manchester City a múlt heti, hazai 4-3-as sikerét követően szerdán idegenben 1-0-ra vezetett a 73. perctől, de a 13-szoros győztes Real Madrid Rodrygo 90., és 91. percben szerzett góljával fordított. Hosszabbítás következett, melynek elején Karim Benzema tizenegyest harcolt ki, és értékesített magabiztosan, így a Real Madrid 6-5-ös összesítéssel lépett tovább.



A másik finalista, a Liverpool kedden 3-2-re nyert a Villarreal vendégeként és kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel került a döntőbe.



Négy éve ugyanez a két csapat maradt versenyben a legtovább, akkor a madridiak 3-1-re hódították el a serleget.

Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:

Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 3-1 (0-0, 2-1, 3-1) - hosszabbítás után

Madrid, Santiago Bernabeu Stadion, v.: Orsato (olasz)

gólszerző: Rodrygo (90., 90+1.), Benzema (95.), illetve Mahrez (73.)

Továbbjutott: a Real Madrid 6-5-ös összesítéssel.

Kiegyenlített játékot hozott az első félidő, bizonyos szakaszokban a Real Madrid került fölénybe, más periódusokban a City tudta kapuja elé szorítani a hazai csapatot. A spanyol együttesnek azonban nem volt kaput eltaláló kísérlete, pedig többször is ígéretes helyzetet alakított ki. A manchesteriek közül ugyanakkor Kevin De Bruyne, Bernardo Silva és Phil Foden lövésénél is közbe kellett avatkoznia Thibaut Courtois-nak. A félidő egészét tekintve inkább a Real Madrid lépett fel támadólag, de nem jelentett komoly veszélyt, míg a City valamelyest feladta labdabirtoklásos játékát, többször hosszú indításokkal próbálkozott, de így is sikerült néhányszor zavart okoznia.



Nagy lendülettel kezdte a második félidőt a Real Madrid, pár másodperc alatt óriási helyzetbe került, Carvajal jobb oldali beadása után azonban Vinicius Junior nem találta el a kaput. Továbbra is támadásban maradt a hazai csapat, de az utolsó passzoknál mindig volt valamilyen bizonytalanság, többnyire Viniciusnál akadt el az akció. Negyedóra elteltével a manchesteriek megpróbálták labdajáratással lassítani a játékot, megtörni a madridiak lendületét. Cseréket követően aztán a City szerzett vezetést: Bernardo Silva gyorsított rá a labdával, majd jobbra passzolt, Mahrez pedig ballal, lendületből a rövid felsőbe bombázott.



A folytatásban közel állt a manchesteri csapat az újabb gólszerzéshez, többször is csak nagyon kicsi hiányzott ahhoz, hogy növelje előnyét, de aztán teljesen váratlanul fordított a Real Madrid: Rodrygo a 90. percben közelről perdített a kapuba, egy perccel később pedig pontosan fejelt.



Hosszabbítás következett, melynek elején Rúben Dias rossz ütemű szerelési kísérlete miatt büntetőhöz jutott a hazai csapat: a sértett Karim Benzema higgadtan gurított a bal alsó sarokba, ezzel már a Real állt továbbjutásra. A folytatásban tördelte a játékot a hazai csapat, és nagy küzdelemben kiharcolta a döntőbe jutást.





Kedden játszották:

Villarreal (spanyol)-Liverpool (angol) 2-3 (2-0)

Továbbjutott: a Liverpool kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel.

