Kőhalmi Emese és Rendessy Eszter nagyszerűen versenyezve megnyerte a kajak kettesek 1000 méteres versenyét.

Ugyancsak jól szerepelt az Eb pénteki napján a kajakos Varga Ádám is, aki ezüstérmet nyert 500 méteren, valamint a férfi kajaknégyes is: a Mizsér Márk, Béke Kornél, Erdőssy Csaba, Erdélyi Tamás összeállítású kajaknégyes bronzérmet szerzett 1000 méteren. Szintén bronzéremnek örülhet az Adolf Balázs, Fejes Dániel kenus páros is, a fiúk 1000 méteren értek be harmadikként a célba.