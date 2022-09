A nemzetközi sajtó tényként kezeli Max Verstappennek, a Red Bull holland versenyzőjének címvédését azok után, hogy a 24 éves pilóta vasárnap a Ferrari hazai futamán, a Monzában rendezett Forma-1-es Olasz Nagydíjon a hetedik helyről rajtolva is győzött, és már 116 pont az előnye az összetettben.

Nagy-Britannia:

The Telegraph:

"Verstappen most már nagyon közel van. Lehetséges, de valószínűtlen, hogy már a következő, szingapúri versenyen bebiztosítsa a címvédést, ehhez ugyanis nem elég nyernie, közben arra is szüksége van, hogy Charles Leclerc, Sergio Pérez és George Russel nagyon hátul végezzen. A hollandnak minden bizonnyal a Szingapúr után sorra kerülő Japán Nagydíjig várnia kell, de ez most aligha számít. Ez a világbajnoki lufi ugyanis már régen kipukkadt".

Daily Mail:

"Sikere ellenére a 24 éves Red Bull-versenyző győzelmét némiképp elrontotta, hogy Daniel Ricciardo motorproblémával megálló McLarenje miatt a mezőny a biztonsági autó mögött ért célba".

The Sun:

"Max Verstappen pályafutásának 31. Forma-1-es futamgyőzelmére a Ferrari-szurkolók úgy emlékeznek majd, mint arra, amelyen kedvencüket, Charles Leclerc-et megfosztották attól az esélytől, hogy a hajrában megküzdhessen a diadalért".

The Guardian:

"Fájdalmas napok ezek a Ferrari számára. Az Olasz Nagydíj megnyerése mestermunka volt Max Verstappen részéről, aki ezzel kétségtelenül nagyon közel került a világbajnoki címének megvédéséhez. A Ferrarinak azonban azért fájhat ez a megszokottnál sokkal jobban, mert most úgy veszített, hogy igazából nem követett el semmilyen hibát a futamon".

Spanyolország:

Mundo Deportivo:

"A Ferrari a hazai pályáján szembesült a fájdalmas valósággal".

Olaszország:

La Repubblica:

"Pfújolás és fütyülés a hajrában Monzában".

La Gazzetta dello Sport:

"Az isten szerelmére, egy olyan kockázatos szakmában, mint az autóversenyzés, a biztonság a legfontosabb, de az Olasz Nagydíj fináléja jelentős mértékben rontott a Forma-1 imázsán"!

Tuttosport:

"Tönkretették az Olasz Nagydíjat. Káosz az egész FIA. És ki vállalja most ezért a felelősséget"?

Corriere dello Sport:

"Káosz Monzában. A Ferrari dühös. A biztonsági autó megakadályozta Leclerc utolsó támadási kísérletét".

Svájc:

Blick:

"Az 1950-es első idény óta ez volt a 13. alkalom, hogy egy világbajnoki futam sárga zászló alatt érjen véget. A nagyjából 140 ezer vidám szurkoló ennél azért többet érdemelt volna Monzában".