Az adó közlése szerint 43 éves történelmük során még egyetlen teniszközvetítést sem követtek figyelemmel ennyien.

A Williams–Ajla Tomljanovic harmadik fordulós csatát átlagosan 4,8 millióan nézték, a „csúcson” pedig 6,9 millió szurkoló követte élőben.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes, 40 éves Serena Williamsnek minden bizonnyal a mostani US Open volt az utolsó tornája, korábbi nyilatkozatai alapján ugyanis a jövőben a családjára és az üzleti ügyeire szeretne összpontosítani.

A volt világelső három egyes és – nővérével, Venusszal – egy páros mérkőzést játszott idén New Yorkban, s az ESPN szerint az első öt nap miatta is a legnézettebb első öt nap volt a US Open és a csatorna történetében.

A televízió szóvivője azt mondta, a jövőben megpróbálják szakkommentátornak felkérni Serena Williamst, feltéve ha van ilyen jellegű ambíciója.