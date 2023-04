Verstappen azt is elárulta: nem motiválja különösképpen, hogy hét-nyolc világbajnoki címet nyerjen és rekordokat állítson be, vagy döntsön meg a Forma–1-ben. Ugyanakkor szívesen indulna majd a későbbiekben más versenysorozatokban, ahogyan tette azt a most 41 éves, és az Aston Martinnal új fénykorát élő Fernando Alonso. A kétszeres vb-győztes spanyol pilóta kétszer diadalmaskodott a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen, valamint rajthoz állt az egyesült államokbeli Indianapolis 500-on is, de Dakar-ralit is teljesítette már.

A bakui hétvégén pénteken (ma) délután rendezik a vasárnapi verseny időmérő edzését, szombaton pedig az úgynevezett sprintkvalifikációra, a délutáni sprintfutam időmérőjére kerül sor, majd a rövidebb távú, 100 kilométeres sprintversenyt bonyolítják le.

Ilyen hétvégéből hat lesz az idén, a vb pedig 23 futamból áll. Jövőre ez 24 lehet, ha Kína visszatér a programba.