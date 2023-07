Az UEFA közlése szerint a Juventusnak 10 millió eurós bírságot is fizetnie kell a pénzügyi szabályok megsértése miatt, de további 10 millióra is büntetheti, amennyiben a klub a következő szezonokban nem tartja be az UEFA előírásait. Az angol Chelsea a 2012 és 2019 közötti időszak pénzügyi szabálytalanságai miatt szintén tízmilliós büntetést kapott.