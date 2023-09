Marco Rossi: nekünk is vannak klasszisaink!

„Edzőként képtelen vagyok döntetlenre készíteni a csapatot. Persze mindenki tudja, milyen minőséget képviselnek a szerb játékosok, ennek megfelelően tiszteljük őket, de a saját játékunkra koncentrálunk és ponttal, pontokkal akarunk távozni”– fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján az olasz szakember, aki egyetértett szerb kollégájával, Dragan Stojkoviccsal, hogy féltávhoz érve ez fontos összecsapás, de nem sorsdöntő a kijutás szempontjából, mert még négy találkozó vár mindkét gárdára.

Az 59. születésnapját szombaton ünneplő Rossi szerint a szerb csapat esélyesebb, de teljesen mindegy, hogy első vagy második helyen végez a magyar válogatott, mert mindkettővel teljesítené a célkitűzést, azaz az Eb-részvétel kiharcolását.

„Ahogy a szerbeknek vannak kiváló játékosaik, úgy nekünk is, még ha valamivel kevesebb is, mint nekik. Szoboszlai Dominik a mi csapatunk sztárja. Fantasztikusan kezdett a Premier League-ben, úgy tűnik, csúcsformában van, ezért azt várjuk tőle, amit Liverpoolban is nyújt. Se többet, se kevesebbet” – mondta a csapatkapitányról Rossi, aki a Szerbiában született Kerkez Milos kapcsán arról beszélt, hogy nyugodtnak látta, de majd a kivonuláskor biztosan előtörnek belőle az érzelmek.

„A szerb válogatott nagyon erős, jó játékosai vannak, azonban mi is rendelkezünk klasszisokkal. Nagyon nehéz meccs lesz, de mosollyal az arcunkon akarunk visszamenni Magyarországra” – fogalmazott Nego Loic.

A francia élvonalban újonc Le Havre futballistája kijelentette, mindegy ki az ellenfél, nyerni akarnak, egyúttal megjegyezte, futballistaként az is mindegy, hogy van-e közönség, mert ők kizárólag a játékra összpontosítanak, a hangulatnak viszont sokkal jobb, ha vannak szurkolók.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Nagy Á., Styles, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga