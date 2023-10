Elmagyarázta Szoboszlai a liverpooliaknak, milyen az igazi gulyásleves

Az is kiderült, hogy a magyar klasszis csak elvétve játszik a FIFA-val, inkább a való életben lő gólokat – írja a Mandiner. A Liverpool a válogatott meccsek közötti szünetben sem feledkezik meg a szurkolóiról és a követőiről. A YouTube-csatornájukra sorra kerülnek fel olyan videók, amelyek egyszerre szórakoztatóak és egyben betekintést engednek a játékosok életébe is. Az egyik legutóbbi felvételen Szoboszlai Dominik, Diogo Jota és Joel Matip fejtette ki a véleményét a gulyáslevesről, a tetoválásokról és a FIFA nevű játékról is.

Amikor a gulyásleves került szóba, hamar kiderült, hogy Jota még sosem hallott erről a magyar ételspecialitásról. Így Szoboszlai Dominiknak kellett egy „gyorstalpalót” tartania a magyar konyhából. A fiatal klasszis elmondta, hogy az igazi magyar gulyás leves állagú, és az édesanyja készíti el a legjobban ezt a „mennyei étket”.

A videó IDE kattintva tekinthető meg.