Nem szabad akkor sem butaságokat elkövetnünk, hiszen lesz még három mérkőzés hátra azt követően is. Ezeket most nem azért mondom, mert alibizni akarunk a mérkőzésen, mert nem. Jó úton haladunk, és ezen is kell maradnunk. Győzni akarunk Szerbia ellen, de egy jó csapattal játszunk és tiszteljük az ellenfelünket