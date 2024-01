Az Európa-bajnokságot és az amerikai kontinens nagy tornáját, a Copa Américát jellemzően nyáron rendezik meg, amikor a topligák szünetelnek, ezzel szemben az Afrika-kupát és az Ázsia-kupát az év elejére időzítik, több európai klub nagy bánatára. Pénteken kezdődik az Ázsia-kupa, szombaton pedig az Afrika-kupa, előbbi február 10-én, utóbbi 11-én ér véget. Olyan játékosok tűnnek el négy hétre a legjobb európai bajnokságokból, mint Mohamed Szalah, Szon Hungmin, Victor Osimhen – írta meg a Magyar Nemzet.

Kloppnak már most hiányzik Szalah

Húsz forduló után a Liverpool a Premier League élén áll, de a verseny kiélezett. A sérülésektől tizedelt, jelenleg Szoboszlai Dominiket is nélkülöző együttesből a következő egy hónapban Szalah mellett a japán válogatottal az Ázsia-kupán szereplő Endo Wataru is kiesik, aki szintén alapember.

Ha sok szerencsét kívánnék neki, az hazugság lenne. Személy szerint örülnék, ha már a csoportkör végén kiesnének, de ez valószínűtlen

– reagált tréfálkozva Jürgen Klopp arra, hogy a Liverpool legjobb játékosa, Mohamed Szalah a következő hetekben az egyiptomi válogatottal az Afrika-kupán szerepel.

Klopp szavai tükrözik az európai topcsapatok viszonyát az Afrika-, illetve Ázsia-kupával, amelyek miatt fontos futballistáiktól kell megválniuk hosszabb időre. A Tottenham csapatának is a legnagyobb sztárjuktól, Szon Hung Minről kell lemondani, a szélvészgyors támadó a dél-koreai válogatotthoz csatlakozik.

A legdrámaibb helyzet Franciaországban van, ahol sok afrikai futballozik, a Marseille például hét játékost küld a kontinenstornára.

A PSG pedig egyik legjobbjától, a marokkói Achraf Hakimitől válik meg – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A Fradinál is lesz hiányzó

A német és az olasz bajnokságban sem jobb a helyzet. A Bundesligában éllovas Bayer Leverkusen két kezdő belső védőjét, Edmond Tapsobát (Burkina Faso) és Odilon Kossounout (Elefántcsontpart) veszti el. A rekordbajnok Bayern München védelméből a dél-koreai Kim Min Dzse és a marokkói Noussair Mazraoui esik ki. A dobogó harmadik helyén álló Stuttgart pedig a tizennégy bajnokin 17 gólt szerző guineai Serhou Guirassy nélkül marad hetekig.

A legnagyobb veszteség a Serie A címvédőjét, a Napolit éri. Az olasz klub 110 millió eurós csatára, Victor Osimhen az afrikai és az ázsiai torna résztvevőit egybevetve is messze a legdrágább futballista, aki elhagyja Európát a következő hetekben.

A magyar bajnokságban is lesz fontos hiányzó: a bajnoki címvédő Ferencváros játékosa, Mohamed Ali Ben Romdan is bekerült a tunézia válogatott Afrikai Nemzetek Kupa-keretébe – írta meg az Origó. A zöld-fehér csapat szurkolóinak korábbi kedvence, a jelenleg az Union Berlinben játszó Aissa Laidouni is ott lesz Tunézia keretében.