Az előző szezonhoz hasonlóan idén is az AS Roma és a Bayer Leverkusen vívta az Európa-liga egyik elődöntőjét, ezúttal viszont az olasz együttes egy csúcsformában lévő csapattal került szembe. Tavaly a Roma 1–0-s összesítéssel búcsúztatta Xabi Alonso együttesét, mely a mostani kiírásra olyannyira megtáltosodott, hogy a Bundesligát már megnyerte, és egyetlen tétmérkőzést sem veszített a szezonban – írta meg az Origo.

Fantasztikus Leverkusen

A gyógyszergyáriak veretlenségi sorozata már negyvenhat meccsből állt az El-negyeddöntő első mérkőzése előtt. Az olasz fővárosban a német bajnokcsapt Florian Wirtz és Robert Andrich góljaival diadalmaskodott úgy, hogy vendéglátó riválisának mindössze nyolc kapura lövést engedélyezett, ezek közül pedig csak két próbálkozás találta el a németek kapuját – derült ki az Origo oldaláról.

A Leverkusen ezzel a győzelemmel óriási lépést tett a dublini Európa-liga-döntő felé, Xabi Alonso együttese pedig minden sorozatot figyelembe véve már negyvenhét mérkőzés óta veretlen.

Nem mellesleg a gyógyszergyári csapatnak a triplázásra is komoly esélye van, mivel a Bundesligát már megnyerte, a Német Kupa-döntőjében pedig a másodosztályú Kaiserslautern lesz az ellenfele. A németek bizakodhatva várhatják a jövő heti visszavágót Leverkusenben. Alonso viszotn igyekszik két lábbal a földön tartani a játékosait.

Alonso szerint még nem dőlt el semmi

A spanyol szakember hiába nyertek idegenben, az AS Roma képes lehet fordítani a visszavágón.

Még egy meccs hátra van Leverkusenben. Nekik nincs veszítenivalójuk, miközben mi mindent elveszthetünk. Néha ez nehéz helyzet. Én sok fordításnak voltam már tanúja, de készen állok erre a meccsre

– jelentette ki a német bajnok vezetőedzője. Alonso tapasztalatból beszél, hiszen 2005-ben még játékosként ott volt abban a Liverpoolban, amely 3–0-s félidei hátrány után tizenegyesekkel megnyerte a Bajnokok Ligája döntőjét az AC Milan ellen. Arról nem is beszélve, hogy ez Alonso Bayer Leverkusenjének is a specialitása. A gyógyszergyáriak rengetegszer közel álltak a vereséghez az idényben, de a 90. perc után potyogtatják a gólokat, és legtöbbször nemcsak egyenlítenek, hanem fordítanak is a ráadásban – írta meg a Magyar Nemzet. Az AS Roma edzője, Daniele De Rossi szerint a csapatának nem lett volna szabad ennyi kontratámadási lehetőséget adni a németeknek, de reménykedik abban, hogy a visszavágón csodát tudnak tenni.