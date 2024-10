SKORPIÓ

A Vénusz a jegyedben jár, és most telihold van a Kosban. Ne csodálkozz, ha nagyobb siker vár rád, mint ahogyan számítottál rá, vagy több pénzhez, esetleg dicsőséghez jutsz, mint amit eredetileg gondoltál. Bárhogyan is lesz, most ne kérdőjelezd meg a szerencsédet!