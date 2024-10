A Daily Mail című brit bulvárlap értesülései szerint ez volt az első alkalom, hogy nyilvános eseményen jelen volt a 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett F1-es legenda.

Bő egy évtizede homály fedi Michael Schumacher állapotát

Mindez azért is nagy szó, mert az elmúlt 11 évben nagyon kevés információ látott napvilágot az állapotáról. A lap információi szerint a Schumacher család gondosan ügyelt arra, hogy egyetlen fotó se kerülhessen ki a Ferrari korábbi sztárjáról, ugyanis a belépéskor a vendégeknek le kellett adniuk a telefonjaikat – olvasható az Origón. Mindezt megerősítette a német Bild is, amely arról írt, „nagyon valószínű”, hogy a hétszeres világbajnok ott volt a lánya esküvőjén, ám nem a pavilonnál, hanem a főépületben tartózkodhatott, mivel a szűk körű vendégkörből is csak kevesen láthatják őt a jelenlegi állapotában. Azonban már arról szólnak a hírek, hogy jövőre újabb házasságkötés lesz a Schumacher családban, ugyanis a német legenda fia, Mick is elveszi kedvesét, a 24 esztendős Laila Hasanovicot. A páros másfél éve van együtt, a Bild szerint pedig ő Schumacher első olyan párja, aki meglátogathatta már a német versenyző édesapját. Érdekesség, hogy Schumacher napra pontosan 18 éve, 2006. október 1-jén szerezte 91., egyben utolsó Forma–1-es győzelmét, miután a hatodik helyről rajtolva megnyerte a Kínai Nagydíjat.