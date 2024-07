Németh Zsolt mesteredző érdeklődésünkre elmondta, a tatai edzőtábor után a formaidőzítés már Szombathelyen zajlott. Az edzéseredményeket illetően mindenki lényegesen nagyot lépett előre, ennek megfelelően a szakmai stáb bizakodva várja az olimpiát. A mesteredző tájékoztatott arról is, hogy pénteken selejteznek a fiúk, vasárnap pedig döntőznek. Réka vasárnap lép dobókörbe a selejtezőben, ahonnét jó eredmény és bravúr esetén bedobhatja magát a keddi döntőbe. Mindenki jó állapotban, van, ami azt jelenti, hogy idei legjobb eredményét érheti el valamennyi kalapácsvetőnk az olimpián.

– Teher az mindig van, de most mentálisan és fizikálisan is nagyon jó állapotban vagyok – ezt már Halász Bence nyilatkozta. – Az utóbbi hetek edzései mentálisan mindenképp megerősítettek, hiszen olyan eredményeket értem el és olyan minőségű edzéseket sikerült produkálnom, amelyek mindenképpen magabiztossá tettek. Nagyon várom a versenyt, szétvet a bizonyítási a vágy, már nagyon ott szeretnék lenni Párizsban. A legfontosabb cél most az, hogy a selejtezőket stabilan, határozottan abszolváljuk, hogy aztán a döntőbe lelkileg megerősödve lehessen tovább haladni. Úgy építettük fel az egész éves stratégiát, hogy azon a két napon legyek csúcsformában. Nem tudom megmondani, mikor voltam utoljára ilyen jó formában, bizonyítani akarok.