Mint korábban megírtuk, Hámori Luca egy kőkemény felkészülés után jó erőben, jó formában, és nagy reményekkel utazik el a Franciaországba, a párizsi olimpiára. A 11-szeres magyar bajnok 23 esztendős ökölvívó egyébként sporttörténelmi sikert aratott tavaly nyáron Lengyelországban, amikor bronzérmet szerzett az Európa Játékok ökölvívótornáján, és ezzel kvalifikálta magát a 2024-es párizsi olimpiára – első magyar nőként sikerült neki ez a bravúr!

-Kedden érkeztünk meg Párizsba, nagyon nagy a tömeg, de összességében minden rendben van - adott helyzetjelentést a francia fővárosból Varsányi Áron. - A segítők tényleg segítenek, a rendezéssel nincsen gont - mindent meg lehet találni, mindenhová oda lehet érni időben. Az étterem nagy, nincs tumultus, gyorsan végezni lehet az étkezéssel. Ugyancsak tágas a zárt és a nyitott edzőterem - tudunk dolgozni. Mi tudtunk aludni a sokak által emlegetett kartonpapírból készült ágyakon is. A szobák lehetnének nagyobbak is, de hát ekkopra tömegnél érthető, hogy a szervezők spóroltak a négyzetméterekkel. Megkapunk minden segítséget a Magyar Olimpiai Bizotságtól is, orvos, gyúró, mindenfajta ügyintéző a rendelkezésünkre áll.

-Luca 66 kilós súlycsoportjában 20 lány alkotja a mezőnyt - folytatta Varsányi Áron. - Csütörtökön este volt a sorsolás, ahol kiderült, hogy Luca vasárnap 17 óra után, a tervek szerint egészen pontosan 17.22-kor egy ír rivális ellen lép ringbe - a 28 éves, 2019-ben Európa-bajnoki bronzérmet szerző Gráinne Walsh szívós, harcos, ügyes, rutinos ellenfél, de hát ilyen szinten már nincs könnyű rivális. Kőkemény mérkőzésre számítok, de ha Luca hozza tudása legjavát, akkor nyerhet. Egyébként a megérkezésünk óta becsülettel dolgozunk, az utolsó simításokat végezzük - egy kisebb ujjsérülés nehezíti a dolgunkat. Bizakodó vagy, nagyon remélem, hogy a vasárnapi meccsel elkezdődik valami nagyszerű sorozat!