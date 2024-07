- Kemény, dulakodós mérkőzést vívtak a lányok, de Luca rögtön az elején határozott egyenesekkel meglepte, megállította ellenfelét - értékelte az összecsapást Varsányi Áron, a Hámori Luca trénere, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. - De erre is számítottunk, hiszen Luca magasabb volt riválisánál, így tudtuk, hogy az ír lány erőltetni fogja a belharcot. Nem mondom, hogy nem bokszoltunk már szebben, de most ilyen ökölvívásra volt szükség. Az egész mérkőzésen Luca akarata érvényesült, fejben is nagyon rendben volt - teljesen megérdemelt, magabiztos győzelmet aratott. Az első olimpiáján, az első párizsi mérkőzésén ilyen stabilan, összeszedetten bokszolni nem semmi teljesítmény! A meccs végére Luca azért elfáradt kicsit, de fizikálisan nem igazán viselte meg a csata - készen állunk a folytatásra! A sérült ujja sem hátráltatta, kiváló bandázst kapott.

- Most van időnk kicsit szusszanni, rehabilitálni. Itt van Párizsban Luca családja, és a párja, fejben is ki lehet, ki kell engedni a gőzt. Aztán elkezdünk készülni a következő ellenfélre, szerencsére csütörtökig azért van még időnk. Bizakodó vagyok a folytatást illetően - zárta szavait Varsányi Áron.