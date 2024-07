Három éve, Tokióban Milák volt az egyetlen éremszerző magyar úszó. A 200 méter pillangó világcsúcstartója a tavaly áprilisi országos bajnokság után nagyjából egy évet kihagyott, a visszatérését követően ugyan időeredményei nem közelítették meg a legjobbját, de az ob-n, majd júniusban a belgrádi Európa-bajnokságon sem talált legyőzőre olimpiai számaiban. Kedden az előfutamokat és az elődöntőket rendezik 200 pillangón – ahol Milákon kívül Márton Richárd is érdekelt lesz - és férfi 100 gyorson, amelyben Németh Nándor lesz a magyar induló, női 1500 gyorson pedig Jackl Vivien juthat be a másnapi fináléba. Ha sikerrel veszi a hétfői előfutamot, kedden Sárkány Zalánért is lehet majd szorítani 800 gyorson.

A triatlonversenyek megrendezése hónapok óta témát szolgáltat szakmai berkekben és a sajtóban is. Bár múlt héten már bíztató hírek érkeztek, az úszás helyszínéül szolgáló Szajna vízminősége a hétvégén megint romlott, így vasárnap és hétfőn sem lehetett benne edzeni. A szervezők ezzel együtt optimisták, így ha minden a tervek szerint alakul, kedden lebonyolítják a férfiak versenyét, amelyben két magyar, Bicsák Bence és Lehmann Csongor lesz érdekelt.

Tatamira lép két magyar dzsúdós is: három éve Özbas Szofi (63 kg) és Ungvári Attila (81 kg) is helyezetlenül zárt, ezúttal mindketten szeretnének jobb eredményt elérni.

Az asztaliteniszező Póta Georgina szombaton nagyszerű győzelmet aratott az egyes első fordulójában, kedden vagy szerdán, a 32 között pedig a negyedik helyen kiemelt dél-koreai Sin Jubin és az ausztrál Melissa Tapper hétfői párharcának továbbjutója vár majd rá.

Az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz az egypár negyeddöntőjében száll vízre kedden a Vaires-sur-Marne-i pályán, az ukrán származású ökölvívó Akilov Pylyp pedig a 80 kilós súlycsoport nyolcaddöntőjében lép ringbe.

A férfi vízilabdázók a franciák elleni győztes rajt után második csoportmérkőzésükön az Európa-bajnok spanyolok ellen ugranak medencébe 21.05-től, az egy-egy sikerrel és vereséggel álló női kézilabdázók keddi ellenfele pedig 16 órától Angola lesz egy újabb győzelem reményében. MTI