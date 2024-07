Július 26. és augusztus 11. között rendezik Párizsban a 33. olimpiai játékokat. Az ötkarikás versengésben 32 sportág 329 versenyszámában méri össze tudásukat a sportolók. Magyarország a párizsi olimpián szereplő sportágak közül 20-ban indít versenyzőt.

A magyar érdekeltségű versenyek sora szombaton reggel 9-től a férfi egypárevezősökkel és a sportlövészekkel kezdődik. 9.30-tól rendezik a lovastusát és díjlovaglást. A délelőtt folyamán 10 órától lépnek pástra a vívók, köztük a női párbajtőrözők egyéniben, valamint 11 órától lépnek szőnyegre a tornászok, és rajtkőre állnak az úszók is. Ugyancsak 11 órától kezdi meg az olimpiai küzdelmeket férfi kézilabda-válogatottunk Egyiptommal. 14 órától pedig női pólóválogatottunk száll vízbe Hollandia ellen. A délután során 15 órától látható az asztaliteniszezők küzdelme női egyesben és vegyes párosban.

Vasárnap délelőtt 10-től folytatódik az asztalitenisz, és ekkor lépnek szőnyegre cselgáncsozóink is. 9-kor a magyar női kézilabda-válogatott Brazíliával csap össze. 9.30-tól folytatódik a torna is, valamint a vívás. 11-kor kezdődik az ökölvívás, női 66 kg-ban szurkolhatunk majd a kőszegi Hámori Lucának az első fordulóban.

Manherczék a franciákkal kezdenek vasárnap

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Este 19 óra 30 perctől pedig a házigazda franciákkal csap össze a magyar kézilabda-válogatott. SD