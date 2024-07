A vívás küzdelmeinek otthont adó Nagy Palota vasárnap sokkoló vereségeknek és nagyszerű, nem várt győzelmeknek is otthont adott magyar szempontból. Férfi párbajtőrben a világbajnoki címvédő Koch Máté már az első fordulóban, az olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely pedig a nyolcaddöntőben búcsúzott. Az első olimpiáján szereplő Andrásfi Tibor azonban szépen menetelt, többször is drámai végjátékot nyert meg, végül a bronzéremért vívhatott. Ezt az asszót is ráadástus döntötte el, de nem a magyar vívó örülhetett, így végül negyedik helyen zárt.



Női tőr egyéniben Pásztor Flóra nagyszerűen versenyezve a negyeddöntőig jutott – ott a későbbi győztestől kapott ki – és nyolcadik lett.



A Tokióban ötödik cselgáncsozó Pupp Réka most is a bronzéremért mérkőzhetett az 52 kilós súlycsoportban – a vigaszágról jutott el oda –, de ezúttal is alulmaradt, így ismét ötödik lett. A 66 kilós Pongrácz Bence helyezetlenül zárt.



A sportlövőknél az első helyen döntőbe jutott Major Veronika nyolcadikként végzett a légpisztoly döntőjében, a légpuska alapversenyében pedig Mészáros Eszter 15., Pekler Zalán 17., Péni István 18. lett.



A három éve a japán fővárosban meglepetésre negyedik Vas Blanka ezúttal nem tudott a dobogó közelébe férkőzni hegyikerékpárban, tizedik lett.



A lovastusa egyéni versenyében érdekelt Kaizinger Balázs a tereplovaglásban jelentősen javított helyezésén, így a zárószám, a díjugratás előtt a 45. helyen áll.



Az első magyar női ökölvívó olimpikon, a kőszegi Hámori Luca (Fitt-BoxÖkölvívó Egyesület) megnyerte selejtezős mérkőzését ír riválisa ellen 66 kilóban.



Tenisz egyesben Fucsovics Márton a spanyol Rafael Nadaltól kapott ki nagy küzdelemben, Marozsán Fábián pedig a hazai színeket képviselő Ugo Humbert-től szenvedett vereséget az első körben, míg kettejük párosa egy holland duóval szemben maradt alul.



A torna selejtezőjéből Czifra Bettina Lili beverekedte magát az egyéni összetett döntőjébe, míg Bácskay Csenge ugrásban a 12., az utolsó pillanatban csapatba került Székely Zója felemáskorláton a 34. helyen végzett.