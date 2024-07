A magyar férfi kézilabda-válogatott kezében ott volt a lehetőség, hogy legyőzze a norvégokat a párizsi olimpián. Sajnos ott is maradt, hiszen egy hihetetlen és drámai meccset játszottunk a skandinávokkal – írta meg az Origo.

Szívszorító vereség

A meccs elején norvégok szereztek vezetést, aztán Szita dobott szép gólt, közte pedig a felső lécet forgácsolta szét. Sajnos ziccerből Bóka követte a példáját, mégis tartottuk a lépést a norvégokkal. 4-3-ra még mi vezettünk, aztán 7-5-re fordítottak a norvégok, de ettől nem tört meg a magyar válogatott, az első félidő közepén ismét átvette az irányítást – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Jó volt a védekezés, a kapuban pedig Palasics Kristóf bravúrok sorát mutatta be, az első félidőben 20 lövésből 9-et is megfogott, ami bravúr, 45 százalékos teljesítmény. 13-11-es vezetésről vonultak a mieink szünetre. Az első félidő nagyon biztató volt. Magyar góllal (Imre Bence) kezdődött a második félidő, aztán viszont hármat dobtak és egyenlítettek a norvégok (14-14). Ismét a magyarok vettek lendületet, Bánhidi Bencével továbbra sem bírtak a norvégok. Az északiak azonban nem adták olcsón a bőrüket, az utolsó tíz perc 20-20-as döntetlenről kezdődött. Bodó Richárd szerencsére elkapta a fonalat, három lövés, három gól! Lékai sajnos eladta a labdát, így az utolsó öt perc is döntetlenről (23-23) kezdődött.