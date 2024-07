Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese az első félidő végén tudott elszakadni addig jól küzdő ellenfelétől. Akkorra összeállt a védekezés és a szünetre ötgólos különbség alakult ki. A pihenő után is ugyanez a játék folytatódott, és ahogy egyre nagyobb lett a magyar vezetés, úgy fogyott az argentinok lelkesedése.

A magyarok mérkőzése előtt került sor telt ház előtt a norvég-francia összecsapásra, amelyről a hazai szurkolók megint csalódottan távoztak, mivel a címvédő és Európa-bajnok francia együttes továbbra is pont nélkül áll. A dél-párizsi vásárközpont hatos csarnokában kialakított arénában azért így is sokan maradtak, az összecsapás félig telt lelátók előtt kezdődött, de néhány perc múlva már alig maradt üres hely.

Az argentinok a magyarokhoz hasonlóan vereséggel kezdtek – a norvégoktól kaptak ki 36–31-re –, így nekik is volt javítani valójuk.

Már az első percben emberhátrányba kerültek a magyarok – Bókának kellett lemennie –, de az első gólt is ők szerezték Ancsin jóvoltából. Az egyenlítés után Bánhidi hátra dőlve talált a kapuba, nem sokkal később a hetesre kapuba áll Bartucz parádézott. Sok mozgással építették a támadásaikat gyakran sikeresen a dél-amerikaiak, akik közül tizenhárman Európában - Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában és Romániában - kézilabdáznak. Húsz percig fej fej mellett haladt a két csapat, kétgólosnál nagyobb különbség a 23. perc végéig nem alakult ki.

Többnyire a magyarok vezettek, de az argentinoknál is volt az előny a félidő felénél, 10–9-es állásnál. Ezután Bánhidi, Imre, Ligetvári, majd betörésből Bodó volt eredményes és máris 13–10-re vezettek a magyarok. Nem sokkal később Palasics védett ziccert. Egy perccel a vége előtt Bóka fülelt le egy hosszú átadást és elfutásból növelte az előnyt négyre, az utolsó percben pedig Bodó egy szép lövéssel ötre (17–12). A félidő végére összeállt a magyar védekezés, ebben a szakaszban az alacsony termetű argentinok nem nagyon találtak rést a magas falon.

A szünet után is lendületben maradt a magyar csapat, Ancsin, Bánhidi, majd Imre volt eredményes. Aztán emberelőnyben Lékai a saját térfélről lőtt gólt az üres kapuba, néhány másodperccel később pedig betörésből is betalált, miközben a kapuban Palasics sorra védte a lövéseket. Szűk nyolc perc alatt nyolcgólosra nőtt a magyar előny, erre argentin időkérés következett. A magyar védekezés stabil volt, a dél-amerikaiak nehezen tudtak tiszta lövőhelyzetet kialakítani, a saját kapujuk előtt pedig egyre többet szabálytalankodtak, ketten közülük piros lapot kaptak. A magyarok nyugodtan játszhattak, ebbe még az is belefért, hogy egy támadáson belül két ziccert rontottak. A dél-amerikaiak egyre jobban elbizonytalanodtak, Lékaiék sokszor könnyű gólokat lőttek. Az utolsó negyedórára a cserejátékosok is több lehetőséget kaptak.