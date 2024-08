A 66 kilogrammos Hámori Luca – az első magyar női olimpikon bokszoló – vasárnap az ír Grainne Walsh magabiztos legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben, ahol a komoly erőt képviselő ausztrál Marissa Williamson várt rá csütörtökön délután. A kőszegiek kiválóság ismét remekül bunyózott, ismét simán nyert – és bejutott a negyeddöntőbe. Hámori Luca a következő körben a világbajnoki ezüstérmes algériai Imane Kheliffel küzd meg szombaton délután (17.22). Érdekesség, hogy Khelifet a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) a tesztoszteron- és nemi tesztekre hivatkozva kizárta a 2023-as világbajnokságról, mivel szervezetében kimutatták a férfiakra jellemző X- és Y-kromoszómát. A párizsi boksztornát ugyanakkor nem a nemzetközi szövetség, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendezi, az olimpiára vonatkozó versenyszabályzat alapján pedig Khelif indulhat a nők között…

– Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ha engedték itt indulni, akkor biztosan tudják, hogy nő. Mindenesetre ez az egész csak még értékesebbé tenné azt, ha legyőzném. Erre készülök! – jelentette ki Hámori Luca. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) közleményben védte meg azt a párizsi női boksztornán szereplő két sportolót, akiknek indulása hatalmas felháborodást váltott ki világszerte – az algériai Imane Khelif mellett a hasonló „problémákkal küzdő” tajvani Lin Jü-tingről van még szó.

Imana Khelif a ringben

Forrás: Fabio Bozzani /Anadolu/AFP

„Ez a két versenyző áldozata volt az IBA egy hirtelen meghozott önkényes döntésének. A tavalyi világbajnokság végéhez közeledve váratlanul zárták ki őket megfelelő eljárás nélkül” – írta közleményében a NOB. A NOB – mely a nemzetközi szövetséget felfüggesztette, és elvette tőle a tokiói és a párizsi játékok ökölvívóversenyeinek rendezési jogát is – hangsúlyozta, hogy a játékokon szereplő valamen - nyi sportoló megfelel a részvételhez szükséges feltételnek. „A NOB szomorú a két sportolót érő támadások miatt” – írta a bizottság, mely azt is kiemelte, hogy Khelifék a tavalyi vb előtt évekig szerepeltek női boksztornákon. – „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen sportolhasson.” A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) ügyvivő testületének tagja, Berkó Lajos szintén felháborodásának adott hangot, és elmondta, hogy hivatalos levelet küld a MÖSZ a Magyar és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak Khelif olimpiai szereplése miatt. „Nagyon szomorú vagyok, amiért áll a bál, és egy olyan témáról kell beszélnünk, ami nem a sporttal összeegyeztethető” – nyilatkozott Berkó Lajos, az ökölvívótorna helyszínén. – „Ez vállalhatatlan és felháborító! A szakszövetség minden lehetőséget megragad arra, hogy ezt szóvá is tegye, és már készítik a kollégák a hivatalos levelet a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé. Ebben hangot adunk ennek a felháborodásnak és kérjük, hogy a NOB vizsgálja felül a döntését, amivel egy olyan versenyzőt engedtek a NOB versenyrendszerébe, akit korábban világbajnokságon kitiltottak, mert XY-kromoszómát találtak nála a vizsgálatok során.”