“Örülünk, hogy a kislányunk ezt a csodálatos eredményt el tudta érni (…) komoly munkát végeztek a felkészülés során, ahogyan az olimpián is” – fogalmazott büszkén Hámori József, a magyar olimpikon édesapja a HírTv kérdésére. Mint mondta, Luca minden tőle telhetőt megtett az utolsó meccsén is.

Hozzátette:

Lucáról tudni kell, hogy ha én, vagy bárki azt mondja neki, hogy ne csináld, ő akkor is meg fogja csinálni, ha ez van a fejében. (…) Ha azt mondtam volna neki, hogy “ne menj be a ringbe, dobd be a törülközőt”, akkor egy fél ország megkiabál érte. Ha azt mondom, hogy menj be és verd meg, akkor meg a másik fele.

Hámori József elmondta, hogy féltették a Lucát, de megoldotta a feladatát. Riporteri kérdésre azt is elárulta, hogy a magyar bokszoló rengeteget készült az olimpiára. “Amióta megszerezte a kvótát, ő csak erre tette fel minden pillanatát, (…) a nap 24 órája az olimpiáról szólt és az olimpiai felkészülésről” – fogalmazott a birkózó édesapa.

Ismeretes, Hámori Luca ellenfelét Imane Helifet tavaly a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség (IBA) kizárta a világbajnokságon, miután egy teszt kimutatta, hogy Y-kromoszómával is rendelkezik, és tesztoszteron szintje is magasabb.

Az olimpián azért szerepelhet, mert az IBA és a NOB közötti feszültség miatt nem az ökölvívó-szövetség, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által felkért különbizottság rendezi meg a tornát az ötkarikás játékokon már Tokió óta.

