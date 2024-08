A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 23 éves, ötszörös felnőtt magyar bajnok bokszolója tavaly nyáron sporttörténelmi sikert aratott Lengyelországban, amikor bronzérmet szerzett az Európa Játékok ökölvívótornáján, ezzel kvalifikálta magát a 2024-es párizsi olimpiára – első magyar nőként! Hámori Luca azóta nagy utat járt be. A 66 kilós súlycsoportban három mérkőzésen lépett ringbe Párizsban. Először az ír Grainne Walsh magabiztos legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. Majd ausztrál Marissa Williamsont is simán vert. A negyeddöntő jelentette számára a végállomást, amikor is a nemi teszteken megbukott algériai Imane Khelif ellen szenvedett vereséget szombaton este – az, hogy Khelif bokszolhatott a nők között, alaposan megosztotta a közvéleményt...

Hámori Luca nem adta fel, végül csak pontozással maradt alul ellenfelével szemben

Fotó: Czeglédi Zsolt

Hazatért Kőszegre az első magyar női ökölvívó olimpikon, Hámori Luca

Luca utolsó két meccsét már a Jurisics téren felállított kivetítőn követhették figyelemmel a kőszegi, vasi szurkolók – mindkétszer zsúfolásig megtelt a tér, óriási volt a hangulat. Hétfőn este pedig a hazatérő Lucát egy ring fogadta a Fő téren – és egy szép köszöntő műsor.

– Roppant büszkék vagyunk Lucára – fogalmazott Básthy Béla, Kőszeg polgármestere. – Egyrészt Hámori Luca tősgyőkeres kőszegi, akárcsak az edzője, Varsányi Áron – és mindketten egy kőszegi klub színeiben utaztak ki Párizsba. Luca nem csak a ringben remekelt, a ringen kívül is nagyon sportszerűen viselkedett – és ráirányította a világ figyelmét a városunkra. Az elmúlt hét szurkolásában páratlanul pozitív módon élhettük meg a város összetartozását, egységét. Nem volt kérdés, hogy megpróbáljuk méltóképpen fogadni!