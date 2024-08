Hámori Luca – az első magyar női olimpikon bokszoló – múlt vasárnap az ír Grainne Walsh magabiztos legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. Majd csütörtökön a negyedik helyen kiemelt, az első kört kihagyó ausztrál ausztrál Marissa Williamsont is simán verte – és jutott be a legjobb nyolc közé. A szombati negyeddöntőben az az algériai Imane Khelif várt rá, akit a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség a tesztoszteron- és nemi tesztekre hivatkozva kizárt a 2023-as világbajnokságról, mivel szervezetében kimutatták a férfiakra jellemző X- és Y-kromoszómát. Ám a párizsi boksztornát nem a nemzetközi szövetség, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendezi, amely engedélyezte, hogy nemi teszteken megbukó Khelif ringbe léphessen a nők között... Khelif esete komoly botrányt okozott, rengetegen tiltakoztak, köztük a Magyar Ökölvívó Szakszövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság.

– Ami a mérkőzésemet illeti: nem tudnak elijeszteni! Ha fiú, ha lány, én le akarom győzni – írta még pénteken a közösségi oldalán a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 23 éves kiválósága, Hámori Luca. – Én sem tartom fair-nek, hogy ez a versenyző a nők között indulhat, de nem foglalkozhatok ezzel most. Változtatni nem tudok, ezt hozta az élet, ezt kell megoldani. Tudom, miért jöttem ide, tudom, mik a céljaim. Egyet megígérhetek: minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a győzelem érdekében és küzdeni fogok, amíg csak lehet!

Luca tehát a riválisával kapcsolatos kétségek és nemzetközi felháborodás ellenére vállalta a küzdelmet, kiválóan helytállt, ám végül egyhangú pontozással, 5-0-ra kikapott.

Az első menetben gyorsan bemelegedtek a felek. Luca jól védekezett, és visszaütögetett. Mindkét oldalon célba értek az ütések, nem tudta magához ragadni az irányítást a magasabb, és láthatóan erősebb algériai rivális. Az első menetet Khelif nyerte a pontozóbírák szerint – szorosan, de megnyerte. A második negyedben folytatódott a kiélezett csata. Mind a két lány be-betalál, de Khelif tűnt pontosabbnak, így a második menetet is megnyerte. Az utolsó, harmadik három percben átment birkózásba a meccs, mindkét bokszoló a földre került – háromszor is. A kőszegi bunyós jól harcolt, de nem tudott olyan ütést bevinni ellenfelének, hogy megfordítsa a mérkőzést. Így Imane Khelif egyhangú pontozással (5:0) megnyerte a csatát.

Hámori Luca számára így véget ért az olimpia – a kőszegiek kiválósága első ötkarikás játékán rögtön pontszerző, 5. helyen zárt.

– Hálás vagyok, hogy idáig eljutottam – nyilatkozta a vegyes zónában a magyar sajtónak Hámori Luca. – Minden félelmemet és minden kétségemet el tudtam hagyni, mielőtt beléptem a ringbe, tudtam azt hozni, amit megbeszéltünk az edzőkkel és folyamatosan élvezni a háromszor három percet. Egy pillanatig sem vagyok csalódott, minden tőlem telhetőt megtettem. Lehetett volna esélyem, ez most így alakult, de ki tudja, mit hoz a jövő… Próbáltam sportszerűen viselkedni, ahogy az ellenfelem is, nem lehet rá egy rossz szót sem mondani. Az elmúlt néhány nap neki is, nekem is nehéz volt, pont ezért szerettem volna megmutatni, tisztelettel viseltetek iránta, egy rossz gondolat sincs bennem, a helyzetről nem ő tehet. Így alakult, mindketten kiálltunk küzdeni, most ő nyert, ez lehet, a jövőben másképp lesz.