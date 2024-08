K SZEG ÉS MINDENKI

Nehéz szavakba önteni azt amit most érzek. Rengeteg gondolat van a fejemben a tegnapi nappal kapcsolatban. Hálás vagyok. Hálás vagyok nektek, hálás vagyok magamnak. Tegnap sikerült a második mérkőzésemet is megnyerni, ami hatalmas dolog számomra. Tudtam, hogy egy ország szurkol értem és, hogy otthon az én kis városomban Kőszegen, sokan izgultok értem, de arra nem számítottam amit a meccsem után láttam a videókon, képeken. Emberekkel tele a főtér és mindenki értem izgul….Leírhatatlan érzés… Nem tudok elég hálás lenni nektek. Nem tudom egyesével megköszönni mindenkinek, pedig ha tudnám megtenném, mert minden egyes szó, minden egyes üzenet, közelebb vitt a célomhoz. Mosolyogva, megkönnyezve néztem a videókat, képeket és az üzeneteket és azon gondolkoztam, hogy nem számít mi lesz az olimpia vége, én már nyertem! Olyan erőt adtok nekem, amit el sem tudtok képzelni!! Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki ismét bármilyen módon gondolt rám és szurkolt nekem! Ami a következő mérkőzésemet illeti…nem tudnak elijeszteni! Ha fiú ha lány, én le akarom győzni. Szerény véleményem szerint, én sem tartom fair-nek azt, hogy ez a versenyző a nők között indulhat, de nem foglalkozhatok ezzel most, változtatni nem tudok, ezt hozta az élet, ezt kell megoldani. Tudom miért jöttem ide, tudom mik a céljaim. Egyet megígérhetek nektek…minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a győzelem érdekében és küzdeni fogok amíg csak lehet! Ne aggódjatok vigyázok magamra, szurkoljatok értem továbbra is, hiszen most már az olimpiai érem a cél! KÖSZÖNÖM NEKTEK EZT A CSODÁS ÉRZÉST, KÖSZÖNÖM NEKTEK A TEGNAPOT, KÖSZÖNÖK MINDENT!