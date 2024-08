A lány, akiért egy ország szíve dobban... ...meg másoké is. HÁMORI LUCA! A fiatal, bájos, tehetséges és bátor magyar ökölvívónő, aki nagy valószínűséggel a párizsi olimpia egyik legnagyobb érdeklődéssel övezett mérkőzését vívja ma. Írtak már elegen és eleget a legutóbbi világbajnokság nemi tesztjén megbukott ellenfélről, Imane Khelifről (más leiratban Iman Helif néven említik az algériai versenyzőt). A fél világ beszámolt az esetéről, írtam róla én is... A legfontosabb napon HÁMORI LUCÁRÓL írnék! - olvasható Vujity Tvrtko közösségi oldalán.

Hámori Luca, akiért egy ország szíve dobban

Fotó: Unger Tamás

Nekem ez a lány már a meccs előtt győztes. Győztes azért, mert az ökölvívás első magyar női olimpikonjaként már amúgy is történelmet írt. Aztán győztes azért is, mert megkapóan okosan, bölcsen, sportszerűen, elszántan és ügyesen nyilatkozik; meg, hát el is kellett jutnia idáig.

Kezdjük azzal, hogy megköszönte Kőszegnek, a kőszegieknek, aztán Magyarországnak, hogy szurkolnak neki. Az ír Grannie Walsh legyőzése után az ausztrál Marissa Williamson elleni küzdelmét már extázisban nézték kisvárosának lakói a főtéren, s ez -saját bevallása szerint- elképesztő erővel ruházza fel Kőszeg büszkeségét.

Luca gyönyörűen üzent az érte szorítóknak: mesélt érzelmeiről, sziklaszilárd céljairól; elmondta, hogy nem tartja fairnek, hogy ilyen körülmények között és kivel kell bokszolnia, nem tartja korrektnek, hogy ez a helyzet egyáltalán előfordulhat, de azonnal le is szögezte: nem fél, jöhet fiú, jöhet lány, GYŐZNI AKAR! Panasz nincs, elszántság annál inkább!

A magyar lány eddig elképesztően érett versenyzést mutatott be, aztán a nyilatkozataival is megnyerte az emberek szívét. Meg a bátorságával. Meg azzal, hogy közölte: tud magára vigyázni! Egy testileg és lelkileg is bitang erős harcos szavai ezek, akire ma -túlzás nélkül mondhatom- a fél világ figyel. Vagy talán már az egész is...

Akármi is lesz ma a szorítóban, most már nem vitás: sporttörténelem zajlik a szemünk előtt (azt most ne firtassuk, hogy mennyire keserű körülmények között...)

Bátran, harcosan, elszántan áll Luca a jövő előtt, mint a királyfi a hétfejű sárkány előtt, mint Rocky Balboa a szovjet Ivan Drago előtt; áll Luca az egyenlőtlenséggel szemben és mindenáron nyerni akar! Ne feledjük: Egerszegi Krisztina is legyőzte a gyanúsan duzzadó izomzatú NDK-s úszótornyokat, és előre Czene Attila surranópályán elért olimpiai győzelmére sem mertek volna sokan fogadni. Meg sok más sikerre sem...