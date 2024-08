Garda bombájával gyorsan vezetést szerzett a magyar csapat, innentől kezdve viszont hosszú percekig szenvedett a két gárda támadásban. A kapusoknak komoly bravúrra sem volt szükségük, aztán a rivális másfél perccel az első szünet előtt fórból egyenlített (1-1).

A játék képe a folytatásban sem változott, mindkét oldalon kimaradtak a lehetőségek, helyükön voltak a blokkok. A negyed közepén az ausztrálok akcióból törték meg a gólcsendet, de Vályi rögtön válaszolt egy villámgyorsan megjátszott fórból. Centerből újra Ausztrália került előnybe, Keszthelyi ötméteresből válaszolt (3-3).

A fordulást követően Andrews gyönyörű felsőléces góllal nyitott, a magyarok Rybanska révén fórból egyenlítettek, de csak fél percig örülhettek, máris újra az ausztráloknál volt az előny. A magyarok egy támadáson belül két fórt is elhibáztak, Gurisatti az elsőt a blokkba, a másodikat a kapusba lőtte. Az ausztráloknál is jött az ítélet, a szövetségi kapitány pedig időt kért, és ha némi szerencsével is, de góllal fejezték be a figurát. A meccs során először két gól volt a különbség (4-6) Ausztrália javára, Mihók Attila pedig időt kért. Szilágyi emberelőnyből faragott a hátrányon, a magyarok pedig szoros emberforgásra váltottak védekezésben. A bírók ezt nem igazán díjazták, jöttek az ítéletek, de a magyar védekezés jól működött.