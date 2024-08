Frissítve:

Tudósítás:

A Haladás VSE nehézsúlyú klasszisa semmit sem bízott a véletlenre, elementáris erővel esett neki ellenfelének és mindössze 2 perc 26 másodperc kellett neki ahhoz, hogy legyőzze nigériai ellenfelét. Tükörsima 11-0 lett a vége, Dani ezzel gond nélkül lépett tovább a következő körbe. Ligeti előtt az iráni Zare meccselt a kirgiz Lazarevvel és meggyőző fölénnyel nyert 5-0-ra. A kanadai Dhesi pedig küzdelmes összecsapásban veret 2-1-re a kínai Denget.

Dani 12.50-től nagy riválisával, a török Taha Akgüllel ütközik meg a negyeddöntőben, a tét az elődöntő!

Beharangozó:

A Haladás VSE nehézsúlyú klasszisa, a 35 éves Ligeti Ashton Adeyemi Amin Mutuwa ellen birkózza pályafutása harmadik olimpiájának első mérkőzését. A szombathelyi nehézsúlyú birkózó ágára kirgiz, kanadai és Puerto Rico-i került még, míg a kiemeltek között ezen - a felső - ágon szerepel a riói olimpia török győztese, a tízszeres Európa-bajnok Taha Akgül, akivel a Haladás Eb-ezüst- és bronzérmes birkózója a negyeddöntőben találkozhat, valamint a kínai vb-ezüstérmes, olimpiai ötödik Teng Ce-vej, valamint a súlycsoport iráni vb-címvédője, Amir Zare is. Ligeti a C szőnyeg ötödik mérkőzésén kezdi meg a versenyt a pénteken 11 órakor kezdődő programban a Mars-mező Arénában.

Ligeti Dániel felkészülése jól sikerült

Fotó: Földi Imre / Forrás: NS

- Szerencsére az elmúlt időszak jelentősebb versenyei közül szinte valamennyi közel volt Magyarországhoz, így pedig tényleg sokan szurkoltak nekem. Ha poénra akarnám venni, azt mondanám, hogy megszoktam ezt a remek hangulatot. Egyiptomban viszont csodálkoztam is, hogy csend fogadott. De komolyra fordítva a szót: óriási erőt adtak eddig is a szurkolók, amit nagyon köszönök nekik. Ez szerintem látszik is a teljesítményemen és az eredményeimen. Az ellenfeleket viszont szerintem zavarja ez, mert nincsenek hozzászokva ehhez a birkózóversenyeken. Remélem Párizsban is sokan bíztatnak majd és a segítségükkel sikerül túlszárnyalnom az eddigi legjobb olimpiai helyezésemet, ami egy hetedik pozíció volt Rióban – fogalmazott a Haladás VSE 125 kilogrammos szabadfogású birkózója a klub honlapjának.