- Vannak különleges helyzetek, különleges csillagállások, amelyek ráfókuszálnak egy történelmi helyzetre – fogalmazott Básty Béla, Kőszeg polgármestere, akit a szombati meccs előtt kerestünk meg. – Hámori Luca sikere, ünneplése közösségi élménye városunknak. Ízig-vérig kőszegi lány. Sportoló családba született, édesapja többszörös veterán birkózó bajnok, a testvére Hámori Ádám olimpiai kvótáért bokszolt. Luca kőszegi sportegyesület színeiben versenyez, városunkba járt evangélikus középiskolába. Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője is kőszegi. Rengetegen látták Lucát helyben sportolni. Mindenkinek van valamilyen élménye vele kapcsolatban, ő közülünk való. Nagyon is jelen van ez az élmény a mindennapokban, most minden róla szól, mindenki róla beszél. Az üzletek kirakatiban is Luca van.

Fotó: Unger Tamás

- Az Óceánia-bajnok Marissa Williamson elleni mérkőzését Luca családja már a városházánál felállított kivetítőn nézte.

Együtt szurkolt a város, hirtelen egy nagy család lettünk. A mi szívünkben Luca áll a dobogó legfelső fokán – folytatta Básty Béla.

- Dávid és Góliát helyzet alakult ki, mint annak idején Kőszeg itt helyben százezres oszmán sereggel szemben vívott csatát – kötötte össze a múltat a jelennel a polgármester, aki utalt arra is: Lucának egy biológiailag férfivel kell megmérkőznie. – Neki most az az útja, és egyben kihívása is, hogy elhiggye, meg tudja oldani a feladatot, képes a győzelemre.