A női kézisek Lille-ben lépnek pályára 17.30-tól a negyeddöntőben, ellenfelük a svéd válogatott lesz. Golovin Vlagyimir együttese két-két győzelemmel és vereséggel, valamint egy döntetlennel csoportja harmadik helyezettjeként lépett tovább a legjobb nyolc közé, míg a skandinávok másodikként zártak a hatosukban. A magyar-svéd párharc győztese a francia-német mérkőzés továbbjutójával találkozik majd az elődöntőben.

Az előző olimpián bronzérmes női vízilabdázók a címvédő és világbajnok Egyesült Államokkal csatáznak az elődöntőért 20.35-től. A két csapat nagyon jól ismeri egymást, júniusban a felkészülés során is összecsaptak egymással Kaliforniában, akkor egy-egy mérkőzést nyert mindkét együttes. A két válogatott útja sorozatban a negyedik világversenyen keresztezi egymást, a 2022-es budapesti és az idei dohai vb döntőjében, valamint a 2023-as fukuokai vb ötödik helyéért rendezett összecsapáson is az amerikaiak nyertek, a magyarok célja, hogy megszakítsák ezt a szériát.

A kajak-kenusoknál hat számban kezdődnek el a küzdelmek 9.30-tól az előfutamokkal. A férfi és a női kajak négyes, a férfi és a női kenu páros, valamint a négy kajak kettes egyformán 500 méteren száll vízre.

Szőnyegre lépnek a birkózók is: a kötöttfogásúak 77 kilós súlycsoportjában Lévai Zoltán kezd. Ebben a kategóriában Lőrincz Tamás a címvédő, akinek bravúrokra lesz szüksége ahhoz, hogy megvédje címét. Folytatódnak az atlétikai versenyek: Bánhidi-Farkas Petra a távolugrás selejtezőjében áll rajthoz.