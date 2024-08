A 24 éves Varga Donát az első csoportban kapott helyet a három magyar Dobó SE-s induló közül egyedüliként, és a 77 méteres szintet kellett volna túldobnia – vagy bekerülni a legjobb 12-be –, hogy a vasárnapi fináléban is folytathassa. Varga Donát egyéni csúcsa 75,26 méter, amivel az utolsó helyen állt a 32 induló között, így nagy bravúrra lett volna szüksége a döntőhöz, különösen úgy, hogy idén 74,74-ig jutott. A már a délelőtti programra csaknem megtelt 80 ezres Stade de France-ban a többi helyszínen megszokott hangulatban, a francia közönség lelkes buzdítása közepette kezdődtek az atlétikai versenyek. Varga Donát elsőre telibe találta a 70-es vonalat (69,95 m), majd 71,65 méterre javított. Harmadik dobása a hálót súrolva 69,71 méterig szállt. Ezzel csoportjában a 11. helyen zárt. Varga Donát elmondta, hogy hatalmas élmény volt az olimpiai debütálása. Teljesítményéről úgy vélekedett, stabil volt, bár nem annyit dobott, amennyit szeretett volna.

Varga Donát

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

– Szavakkal leírhatatlan ennek az olimpiai stadionnak a hangulata, óriási élmény – nyilatkozta Varga Donát a versenyt követően. – Az eredménynek örülök is, meg nem is, azt gondolom stabil volt. Mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával érkeztem, viszont nem esélytelenként, úgyhogy jól éreztem magam. Az utolsó dobásomkor a negyedik forgásnál, ha picit előbb odakerülök és középre bedobom, akkor egy méterrel biztosan megjavítom a második dobásomat, de sajnos nem sikerült, nem is értem oda, bele is ért a hálóba egy kicsit a kalapács fogantyúja. Sajnos ez a szezonem más, mint a tavalyi, mert akkor rendesen tudtam készülni, nem voltak problémáim, de idén sérülés hátráltatott, nehezen állt össze a technika, teljesítménykényszerben voltam. Jövőre jobban fel kell készülnöm regeneráció, technika, és erő szinten és ha mindezekből össze tudom rakni a dobást, akkor az csak nagy lehet.

Halász Bence 16 centivel maradt el elsőre a szinttől (76,84 m). Másodikra 72,89 m következett, harmadikra pedig javított a Dobó SE kalapácsvetője és 76,90-nel hatodikként biztosította helyét a vasárnapi 12-es döntőben.