A 66 kilogrammos Hámori Luca – az első magyar női olimpikon bokszoló! – vasárnap az ír Grainne Walsh magabiztos legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben, ahol a komoly erőt képviselő ausztrál Marissa Williamsonnal várt rá csütörtökön délután. Williamson eddigi legjobb eredménye a tavalyi Csendes-óceániai Játékokon szerzett aranyérme volt. Az ausztrál versenyző negyedik kiemeltként érkezett az olimpiára, így nem kellett ringbe lépnie az első fordulóban.

Kőszegen komoly tömeg gyűlt össze a Jurisics téren felállított óriási kivetítő előtt, amelyen élőben lehetett követni Luca meccsét – nagyszerű szurkolást kapott a kőszegiek büszkesége!

Alaposan egymásnak estek a felek – rögtön harcias csata kerekedett a meccsből. És az első menetet mind az öt pontozó Lucának adta! A második három perc is kőkemény csatát hozott. Williamson nem válogatott az eszközökben, csípődobással operált, birkózó elemeket is bevetett. Ám egy perccel a menet vége előtt Luca földre küldte ellenfelét – akire nyolcat számoltak! Végül a második menetet is mind az öt pontozónál megnyerte. A harmadik, záró menetet pedig Luca érett, taktikus bunyóval lehozta. A mérkőzést pedig magabiztosan, 5-0 arányú pontozással nyerte meg - és jutott be a legjobb nyolc közé!