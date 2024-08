A 66 kilogrammos Hámori Luca – az első magyar női olimpikon bokszoló! – vasárnap az ír Grainne Walsh magabiztos legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben, ahol a komoly erőt képviselő ausztrál Marissa Williamsonnal várt rá csütörtökön délután. Az ausztrál versenyző negyedik kiemeltként érkezett az olimpiára, így nem kellett ringbe lépnie az első fordulóban. Hámori nem lassított, egyhangú pontozással, 5-0-ra nyert - és jutott be a legjobb nyolc közé.

Hámori Luca második olimpiai meccséből is győztesen jött ki

Forrás: MTI/Illyés Tibor

- Hasonlóan birkózós, küzdelmes mérkőzésre, az ausztrál ellenféltől pedig hasonló stílusú bunyóra számítottam, mint amit az összecsapáson láthattunk - értékelte Luca második mérkőzését Varsányi Áron, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője, Luca mestere. - Igaz, szorosabb eredményre számítottam. De Luca nagyon éretten, nagyon jól bokszolt. Kapott ugyan néhány ütést, egyszer-kétszer furcsa módon lebirkózta, ellökte őt az ausztrál lány, de Luca uralta a mérkőzést, a meccs nagy részében az történt, amit ő akart, és megérdemelten, magabiztosan győzött. Most arra kell nagyon figyelnünk, hogy a szombat délutáni negyeddöntős mérkőzésig felfrissítsük Lucát - ügyelni fogunk a regenerációra.

- Egy jól sikerült felkészülés után jöttünk ki Párizsban, Luca rengeteget dolgozott, ezért jó fizikai és mentális állapotban, roppant motiváltan futott neki az olimpiának. Előzetesen is azt mondtam, egy 5. hely, vagy egy érem benne van Lucában. Nos, megnyert már két meccset, 5. helynél rosszabb helyen már nem végezhet - vagyis az első olimpiáján rögtön pontszerző lesz! De még nincs itt a történet vége, vár ránk egy negyeddöntő. Az ellenfél erős, jól képzett bunyós, a papírforma is mellette szól - és én most mással nem akarok foglalkozni az algériai Imane Heliffel kapcsolatban.... Felkészülünk, Luca bemegy majd a szorítóba, biztos vagyok benne, hogy ki fog adni magából mindent - aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég! - zárta szavait Varsányi Áron.

