Pénteken reggel Rasovszky Kristóf rajt-cél győzelmet aratott a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében, így tokiói ezüstérmét aranyra „cserélte”. A magyar öröm ráadásul dupla volt, mert Betlehem Dávid is felállhatott mellé a dobogóra, miután a bronzérmet szerzett a Szajnában rendezett viadalon.

Egy másik vizes helyszínen, a vaires-sur-marne-i pályán még több magyar érem született a kajak-kenusoknak köszönhetően. A női kajak kettesek 500 méteres versenyében az új-zélandi duó sikeréhez kétség sem férhetett, egy hajóval diadalmaskodott a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra kettős előtt. A kétszeres olimpiai bajnok vezérevezős már ötödik ötkarikás medálját gyűjtötte be. Az igazi meglepetést és drámát a másik magyar hajó, Pupp Noémi és Fojt Sára szolgáltatta, ugyanis a szoros, célfotós befutó miatt perceket kellett várni a végeredményre, s bár először negyediknek írták ki a őket, végül holtversenyben harmadikként zártak a németekkel. Ugyanebben a számban a férfiaknál a világ- és Európa-bajnok Nádas Bence a három éve 200 méteren egyesben olimpiai bajnok Tótka Sándorral nyert ezüstérmet a német páros mögött. Az egyesben egyaránt favoritnak számító Kopasz Bálint és Varga Ádám közös egysége 15. lett. A szépen csillogó medálok mellett a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu páros negyedikként pontszerző helyen ért célba ugyancsak 500 méteren. Nem jött össze ez a bravúr 1000 méteren egyesben a kenus Adolf Balázsnak és Fejes Dánielnek, előbbi hetedik, utóbbi 11. helyen végzett.

A 18 éves (!) tekvondós, Márton Viviana felülmúlta elefántcsontparti, amerikai és belga ellenfelét is, így este az aranyéremért léphetett pástra az impozáns Nagy Palotában. A szerb Aleksandra Perisic elleni fináléban is magabiztosan versenyzett, így riválisának esélye sem volt: az UTE Madridban élő tehetsége az első menetet 7-1-re, a másodikat 4-2-re nyerte, így nem is volt szükség harmadik felvonásra.

A férfi vízilabdázók nem jártak sikerrel a világbajnok horvátok elleni elődöntőben, ugyanis a kapuban sziporkázó Marko Bijac és az öt gólt szerző Loren Fatovic vezérletével a rivális 9-8-ra nyert. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese vasárnap az USA ellen vívott bronzmeccset.

A magyar sikernaphoz az öttusázók is hozzájárultak: Bőhm Csaba és Szép Balázs is a szombati döntőbe jutott.

Atlétikában befejeződött a hétpróba: Krizsán Xénia hetedik, Nemes Rita pedig 18. lett.