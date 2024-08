Remélhetőleg ezúttal Párizsban is sokan bíztatják majd a Haladás VSE birkózóját, Ligeti Dánielt, akinek London és Rio de Janeiro után ez lesz a harmadik olimpiája, melyen szőnyegre léphet. Óriási küzdelemben, az utolsó esélyt kihasználva harcolta ki az ötkarikás kvalifikációt még májusban Isztambulban Ligeti Dániel, aki a francia fővárosban is számít a szimpatizánsaira - írja a Haladás VSE oldala.

Forrás: haladasvse.hu

- Szerencsére az elmúlt időszak jelentősebb versenyei közül szinte valamennyi közel volt Magyarországhoz, így pedig tényleg sokan szurkoltak nekem. Ha poénra akarnám venni, azt mondanám, hogy megszoktam ezt a remek hangulatot. Egyiptomban viszont csodálkoztam is, hogy csend fogadott. De komolyra fordítva a szót: óriási erőt adtak eddig is a szurkolók, amit nagyon köszönök nekik. Ez szerintem látszik is a teljesítményemen és az eredményeimen. Az ellenfeleket viszont szerintem zavarja ez, mert nincsenek hozzászokva ehhez a birkózóversenyeken. Remélem Párizsban is sokan bíztatnak majd és a segítségükkel sikerül túlszárnyalnom az eddigi legjobb olimpiai helyezésemet, ami egy hetedik pozíció volt Rióban – fogalmazott a Haladás VSE 125 kilogrammos szabadfogású birkózója, aki az utóbbi heteket edzőtáborokban töltötte.

- Komoly eredményért megyek az ötkarikás játékokra, de hihetetlenül erős a mezőny. Szeretnék bejutni a nyolc közé, de kaphatok már a 16 között is egy mongol vagy kazah versenyzőt. Sok múlik a sorsoláson: lehet eső, lehet hó. Szerintem azért a rutinom sokat segíthet, bízom abban, hogy sikerrel veszem az első akadályt, a folytatást pedig majd meglátjuk. Úgy gondolom, hogy verhetetlen versenyző nincs. Sok múlhat a szerencsén, valamint a napi formán – mondta Ligeti Dániel, aki hihetetlenül kemény felkészülésen van túl, főként mert kisebb sérülések, valamint egy rendszeresen visszatérő arcüreggyulladás is hátráltatta a munkában. Ettől függetlenül határozottan jó erőben és nagy reményekkel várja augusztust 9-ét, amikor az előzetesen kiadott program szerint 11 óra 30 perckor kezdődnek meg a szabadfogásúak 125 kilogrammos súlycsoportjának küzdelmei a nyolcaddöntőkkel.